El dálmata ninja: así se camufla en el sofá y ni sus amigos perrunos lo ven

Así consigue este dálmata pasar totalmente desapercibido al mimetizarse con la tapicería de un sillón.

Los colaboradores de Aruser@s alaban el talento natural de este perrito para esconderse, confesando que han tenido que ver el clip varias veces para encontrar al protagonista. Y es que este dálmata parece haber alcanzado el nivel experto en camuflaje.

Como podemos ver en el viral que acompaña esta noticia, varios perros corretean alegremente por el salón donde aparentemente no hay nada especial. Lo curioso es que, sobre uno de los sillones con estampado blanco y negro, muy similar al pelaje del dálmata, hay un perro tumbado. Algo que descubres tras mirar varias veces el clip.

El dálmata, perfectamente alineado con los colores del sillón permanece tan quieto que ni siquiera sus compañeros perrunos lo detectan.

(*) Disfruta de los mejores momentos de la temporada de Aruser@s este verano en Aruser@s Fresh. Todos los días de lunes a viernes de 9:00 h a 11:00 h y también en atresplayer.com.