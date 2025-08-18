Oleada de solidaridad con la niña del vídeo viral que lloraba tras haber roto su juguete favorito: "Tenemos más de diez"

Internet se ha volcado con la niña que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s. La pequeña, que no dejaba de llorar porque se había roto su vaca Lola, ahora sonríe al saber que por suerte, hay más de una.

"¡La vaca Lola! ¡La vaca Lola!", solloza la pequeña que protagoniza este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s tras romper sin querer su juguete favorito: una hucha de una vaca. Lo que no sabía esta pobre niña es que, gracias a internet, iba a poder reencontrarse con su amiga.

Los llantos de la criatura han conmovido a los internautas, que se han volcado con ella y le han enviado una decena de vaquitas, para que nunca se quede sin su animal favorito.

"Como veréis, tenemos más de diez", cuenta Hans Arús en el plató del programa de laSexta mientras se muestran las imágenes.