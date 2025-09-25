La IA desvela la "boda secreta" de Isabel Forner y Dani Mateo: "¿Por qué voy a mi boda vestido con la ropa de Zapeando?"

La inteligencia es capaz de casi todo y, para demostrarlo, Zapeando 'casa' en este vídeo a Isabel Forner y Dani Mateo y los muestra "dándose el filete" en su boda, aunque Dani ve "medio cobra".

La inteligencia artificial nos puede colar casi cualquier cosa "excepto que Trump recomiende cosas con sentido", comenta María Gómez.

Además, también sirve para desvelar "bodas secretas" como la de Isabel Forner y Dani Mateo. "Qué mal rollo", reacciona Nacho García en el vídeo sobre estas líneas al ver a los zapeadores "dándose el filete".

"¿Por qué vas vestido tan barato en tu boda?", le pregunta Quique Peinado a Dani, que se indigna al ver que la IA le ha casado "con la ropa que me ponen aquí en Zapeando" y con cara de "venir sin dormir".

Isabel, por su parte, le caza un fallo imperdonable a la inteligencia artificial, pues "yo nunca llevaría la espalda descubierta para entrar en la iglesia".

Pero no es el único detalle de este vídeo, pues Dani ve que "hay medio cobra" y además le han dejado puesto el micro.