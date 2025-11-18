VIDEO | Así sería Zapeando si durara 20 años más, según la IA: "¿Os habéis tomado el sintrom? Pues vamos a empezar"

Zapeando celebra hoy su 12 cumpleaños y hace un ejercicio de futurología. Con la ayuda de la inteligencia artificial, muestra cómo sería el arranque de programa si durara 20 años más. El resultado, en este vídeo.

Hoy Zapeando cumple 12 años y, para celebrarlo, ha preguntado a la inteligencia artificial cómo sería el programa si durara 20 años más.

En el vídeo sobre estas líneas, encontramos a un Dani Mateo al que ya se le ve el cartón saludando a los zapeadores "que hoy no tenían aquagym en la residencia".

Entre ellos, Miki Nadal, que asegura que "tengo 103 años, pero me echan 27", o más bien "me echan los que pueden. María Gómez, mientras tanto, mete prisa para llegar a aqua zumba y se ofrece a cantar "la última de la nieta de Rosalía".

Nacho García anuncia que el magnate y presidente Plex afirma que, por fin, los coches voladores están a punto de llegar. A Isabel Forner le encanta el "presi" influencer y muestra sus esperanzas por que "deje a Aitana y me haga match en yayo tinder".

"¿Os habéis tomado todos el sintrom? Pues vamos con el programa", arranca el 'viejo' Dani.

