No te lo imaginas
Alfonso Arús presenta en este vídeo "lo último en comida callejera": así es el bocata de sandía con queso feta y albahaca
"Se está extendiendo cada vez más en los 'food trucks', porque nos interesa la comida para llevar, pero que sea saludable", cuenta Alba Sánchez acerca del bocata de sandía en Aruser@s.
¿Te atreverías a probar este bocadillo de sandía con queso feta y albahaca? Pues, al parecer y según cuenta Alba Sánchez en Aruser@s, la receta "se está extendiendo cada vez más en los 'food trucks', porque nos interesa la comida para llevar, pero que sea saludable".
Se trata, simple y llanamente, de utilizar la sandía como si fuera el pan y meter dentro todo lo que pondrías en un sándwich normal y corriente... aunque a Alfonso Arús parece que no le queda demasiado claro el concepto.
"¿No te queda todo muy aguado todo?", se pregunta, creyendo que la sandía va entre pan y pan. "Ah, que la sandía no va como un fuet", dice cuando por fin entiende las explicaciones de Angie Cárdenas.
Para ella, la sandía a la plancha es un auténtico manjar.
