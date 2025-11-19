Laura Matamoros responde en este vídeo a las palabras de Antonio Revilla: "Aquí no hay trampa ni cartón"

"Fue corto, pero intenso", asegura Laura Matamoros en la fiesta navideña de ghd sobre su relación con Antonio Revilla después de que el empresario haya hablado por primera vez de ella.

Laura Matamoros ha acudido a la fiesta navideña de ghd, donde han asistido también otras influencers como su hermana, Anita Matamoros, Dulceiday María Pombo. La hija de Kiko Matamoros y sobrina de Mar Flores ha hablado sobre la relación que tuvo con Antonio Revilla después de que el empresario asegurara que se encontraban en un momento de sus visas en el que no buscaban lo mismo y tenías "distintos objetivos".

Por otro lado, Revilla ha afirmado que detrás de la influencer "hay un gran trabajo y un gran esfuerzo" y la ha definido como "una niña que se ha hecho a sí misma y que ha trabajado mucho". Por su parte, Laura Matamoros ha explicado que el periodo que pasó con el empresario fue "corto, pero intenso": "Me llevo una parte bonita de todo lo que hemos vivido".

"Nunca ha habido nada malo que yo pueda decir de él, pero cada uno hizo su vida y ya está", asegura la influencer, que insiste en que ella no tiene "ni trampa ni cartón": "Soy una tía de p*** madre. Quien lo quiera bien, y quien no, también". Por último, la joven confiesa si busca el amor para 2026 o quiere quedarse solo con ella misma: "Conmigo misma, llevo un año muy bueno".

