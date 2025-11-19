Una joven española se muda a Laponia para trabajar como elfa por 2.000 euros al mes

Tras la noticia sobre un estudiante de Banca a quien el algoritmo del Portal de Empleo sugirió trabajar como Papá Noel, Aruser@s muestra el viral de la joven española que se mudó a Laponia para trabajar como elfa.

El sorprendente caso de un estudiante de Banca, a quien el Portal de Empleo recomendó trabajar como Papá Noel, debido a un desajuste algorítmico, da pie a un animado debate en el plató de Aruser@s donde los colaboradores profundizan en las peculiares profesiones que rodean al personaje navideño.

Así, Alba Sánchez muestra el viral de '@evabauuu', una joven española que se ha mudado a Laponia para trabajar como elfa en la aldea de Papá Noel. Según cuenta la colaboradora, cobra 2.000 euros al mes, un sueldo que, asegura, compensa la exigencia del trabajo.

Solo hay un inconveniente: el frío extremo, con temperaturas que pueden bajar de los -22 grados, algo que Eva afronta con humor a pesar de lo desafiante que resulta. En el vídeo que acompaña esta noticia, puedes ver cómo es un día en la vida de la chica, un trabajo tan insólito como mágico.

