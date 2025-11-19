El divertido vídeo viral del Golden retriever que roba un chupachús a un niño: "La víctima lo tiene claro y señala al perro"

¿A quién se le ocurre acusar al pobre perro sin prue...? ¡Un momento! ¿Lo que le sobresale al perro de la boca es un palo? Este divertido vídeo viral que te trae Aruser@s te va a alegrar el día.

Este pobre niño acaba de quedarse sin su chupachús y él parece tener claro quién es el culpable, aunque no consiga articular palabra del sofocón que lleva, como podemos ver en este vídeo viral que recoge Aruser@s.

El pequeño señala al perro, un Golden retriever con cara de no haber roto un plato en su vida. Su expresión resulta de lo más adorable y convincente... si no fuera porque le sobresale el palo del caramelo por la boca.

Los colaboradores del programa de laSexta no pueden evitar las carcajadas al ver el rostro del can y la prueba que lo incrimina entre sus dientes.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.