Ahora
El divertido vídeo viral del Golden retriever que roba un chupachús a un niño: "La víctima lo tiene claro y señala al perro"

Él nunca lo haría

El divertido vídeo viral del Golden retriever que roba un chupachús a un niño: "La víctima lo tiene claro y señala al perro"

¿A quién se le ocurre acusar al pobre perro sin prue...? ¡Un momento! ¿Lo que le sobresale al perro de la boca es un palo? Este divertido vídeo viral que te trae Aruser@s te va a alegrar el día.

Este pobre niño acaba de quedarse sin su chupachús y él parece tener claro quién es el culpable, aunque no consiga articular palabra del sofocón que lleva, como podemos ver en este vídeo viral que recoge Aruser@s.

El pequeño señala al perro, un Golden retriever con cara de no haber roto un plato en su vida. Su expresión resulta de lo más adorable y convincente... si no fuera porque le sobresale el palo del caramelo por la boca.

Los colaboradores del programa de laSexta no pueden evitar las carcajadas al ver el rostro del can y la prueba que lo incrimina entre sus dientes.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez anuncia que llamarán a declarar a los responsables de Meta al Congreso: "La ley está por encima de cualquier algoritmo"
  2. El Supremo deja a Santos Cerdán en libertad provisional tras el informe de la UCO sobre sus mordidas
  3. Sesión de control al Gobierno, en directo | Feijóo le reprocha las mordidas del 2% de Cerdán a un Sánchez que pone el foco en el PP de Almería: "No me dé lecciones"
  4. Siguiendo el rastro de la droga y 26.000 euros en una funda de edredón: así ha estallado el caso de las mascarillas en Almería
  5. Trump, desatado con la visita de Bin Salman: cazas F-35, críticas a periodistas y una cena de lujo con Cristiano Ronaldo invitado
  6. Los alimentos ultraprocesados en el punto de mira: nuevos estudios alertan de su impacto devastador en la salud mundial