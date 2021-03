Los 'Zoomy' son unos galardones inventados por el presentador estadounidense Jimmy Kimmel que premian las meteduras de pata más divertidas que se han producido durante videollamadas en el último año. "Puestos a cagarla, aquí no nos quedemos cortos, no tenemos nada que envidiar a los americanos", apunta no obstante Dani Mateo: por este motivo, Zapeando ha decidido entregar sus propios premios Zoomy.

En el vídeo principal de esta noticia puedes ver los 'nominados' a la mayor pillada por videollamada del último año: desde la concejala que asistió a un pleno telemático desde la playa al edil que olvidó apagar la cámara y se bajó los pantalones en plena videoconferencia. Sin embargo, "la persona que más ha metido la pata este año en una videollamada" ha sido otro político, que no dudó en ducharse en plena reunión del Gobierno municipal... dejando un surrealista momento que también puedes ver en el vídeo.