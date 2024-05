Quique Peinado expone un curioso suceso ocurrido en Redondela (Pontevedra) digno de 'Se ha escrito un crimen'. "Un camarero se encontró un dedo". Como explicó a una reportera del programa 'Hora Galega', tras el hallazgo llamaron a la policía y, además, estuvieron mirando las cámaras para descubrir qué había podido pasar.

Antes de resolver el misterio, Quique propone a los zapeadores cuatro posibilidades: que se le cayera a una enfermera que salía de hacer unas curas, que alguien tuvo un accidente y se guardó el dedo en el bolsillo, que alguien se cortó el dedo en la cafetería y lo dejó ahí, y que una persona se mordió demasiado las uñas y se le fue de las manos.

El zapeador desvela qué ocurrió en realidad. "La causante de todo esto fui yo", explica una mujer. La señora, que también participó en el programa, contó que su marido tuvo un accidente y se amputó parte del dedo "con una máquina de cortar leña". "Al salir del hospital, encontramos el dedo y me lo metí en el bolsillo de la chaqueta, y no me acordé más del dedo", añadía la mujer.

Pero el suceso iba más allá: "A los tres días me acordé del dedo, pero fui a buscarlo y no lo encontré. Días después me llamó la policía preguntando si había perdido un dedo". Fueron los agentes los que le explicaron que lo habían encontrado en la cafetería.