El nuevo concurso de Antena 3, 'El 1%', presentado por Arturo Valls, ha dejado en el último programa una pregunta que ha provocado que ninguno de los dos concursantes que han logrado llegar a la pregunta final se proclame ganador.

Como cuenta Isabel Forner, la pregunta es complicada ya que se supone que solo el uno por cierto de la población es capaz de acertarla, pero "puede que esta se pasara de frenada". La pregunta planteaba una serie compuesta por varias sílabas y los concursantes debían acertar las dos letras que completaban la serie.

Los zapeadores han planteado sus respuestas. Torito diría que es 're', por "do, re mi". Isabel, por su parte, repetiría la sílaba "es". Cristina Pedroche no termina de aclararse y afirma que ella pediría "más tiempo". Finalmente, Quique Peinado encuentra la lógica a la serie y lanza su respuesta. No te pierdas la solución en el vídeo principal.