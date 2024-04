Carla Pulpón se traslada hasta el estreno de la película 'Garfield' para averiguar cuáles fueron los dibujos animados que marcaron a los famosos. El actor Fernando Gil reconoce que le gustaba 'Don Quijote de La Mancha' o 'D'Artacán', mientras que Alaska recuerda a 'Don Gato y su pandilla'.

Santiago Segura confiesa que sus favoritos eran los cortos de la Warner y las aventuras del Pato Lucas, el Correcaminos y el Coyote. Además, admite a la reportera que se identifica con Garfield: "No sé en qué nos diferenciamos. Soy perezoso, me cuesta levantarme, no me gustan las dietas, me encanta la lasaña".

Por eso, Pulpón aprovecha y le pide que mande un mensaje al equipo de Zapeando para que le asignen un camerino más grande en el programa.