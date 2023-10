El actor argentino Ricardo Darín visitó El Hormiguero. Como se puede ver en el vídeo principal, el actor cuenta una llamativa anécdota sobre la excusa que utilizó para 'librarse' de un grupo de "señoras muy pitucas" un día que iba con prisa.

Aunque el actor, inicialmente, duda sobre si contar la anécdota finalmente se anima. Como le explica a Pablo Motos, "no se me ocurrió mejor idea que decirles: perdónenme, me estoy cagando". El actor, añade, entre las risas del presentador, "desaparecí del cuadro".

Darín explica que, tras el suceso, siempre le ha intrigado como siguió la conversación entre las señoras tras su marcha. El actor dice que quizá alguna de las señoras pensó "pobrecito, no lo va a decir si no le está ocurriendo", otras quizá pensaron que era broma o incluso pudieron llegar a decir "cuando uno dice una cosa así es porque ya se ha cagado".