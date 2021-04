Renata Zanchi vuelve a Zapeando para mostrar los videoclips más románticos de la actualidad. Y es que hay cantantes que utilizan su arte para demostrar su amor, llegando incluso a enseñar a sus parejas en sus videoclips.

Una de las cantantes que presumió de pareja fue Shakira con 'Me enamoré', pero también lo hizo John Legend con Chrissy Teigen en 'All of me'. En el vídeo principal de esta noticia puedes ver algunos de los videoclips más 'empalagosos' de los artistas más conocidos.