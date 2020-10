Renata Zanchi regresa al plató de Zapeando para hablar de música, en concreto, la zapeadora repasa sorprendentes detalles de canciones míticas como el tema más conocido de Whitney Houston: 'I will always love you'.

Eso sí, mientras lo hace, Zanchi sufre un pequeño percance en el plató. "Espera Renata, que te hemos perdido", destaca Dani Mateo mientras pasa un micrófono a su compañera. Y es que Zanchi tiene un problema con su micro como la propia zapeadora explica: "Tengo el micro en un sitio raro y se ha movido". Puedes ver el divertido momento al completo en el vídeo principal de esta noticia.

Pero este no es el único momentazo protagonizado por Renata Zanchi en el plató de Zapeando. En este vídeo, la zapeadora repasa las canciones con las letras más surrealistas de la historia, como es el caso de Aserejé, la cual, además, tiene una sorprendente historia detrás. A Zanchi le gusta tanto su coreografía que no duda en levantarse para darlo todo.