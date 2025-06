De los reclamos 'light' o 'bio' al azúcar "camuflado": el decálogo de Boticaria García para descifrar las etiquetas de los alimentos

Hoy Boticaria García nos enseña en Zapeando a leer correctamente las etiquetas de los alimentos del supermercado. Por un lado, donde aparecen, de porcentaje más alto a más bajo, los ingredientes que componen el producto y, por el otro, la tabla de información nutricional, donde encontramos las proteínas, azúcares, o grasas, entre otras cosas.

Pero ¿cómo podemos hacer para que nos la 'cuelen' con la etiqueta? Boticaria comparte un sencillo decálogo en el vídeo sobre estas líneas con algunos consejos a tener en cuenta.

Lo primero es revisar la lista pequeña de los ingredientes y tener claro que "cuantos menos ingredientes haya, mejor". Además, tienen que ser ingredientes reconocibles.

Por otro lado, hay que huir de reclamos dudosos, como esas etiquetas "en grande" del envase que anuncian productos 'light', 'bio' o 'sin azúcar', que a veces son "puro marketing". Por otro lado, también hay que tener cuidado con el azúcar que puede aparecer "camuflado" en forma de glucosa, dextrosa o sirope de agave, pues son "hermanos del azúcar".

En el caso de los alimentos que dicen ser altos en fibra, calcio o proteína añadida, Boticaria recomienda fijarse en que el perfil general sea bueno y "no hayan metido calcio o fibra para compensar que tenga azúcar". También advierte de que "no hay que fiarse del color del envase", pues aclara que "verde, sorpresa, no significa saludable".

Boticaria aconseja comprar productos locales y de temporada y priorizar los alimentos frescos sobre los procesados. Para concluir, señala que los alimentos que no tienen etiqueta "suelen ser los mejores" y que "si un alimento parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea".