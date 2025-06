Boticaria García avisa sobre las duchas vaginales: "Están contraindicadas. La vagina se limpia sola, como un horno pirolítico"

Zapeando abre un día más la 'Farmacia de guardia' de Boticaria García en la que hoy el protagonista es el sudor. Tanto en los pies, como en las partes íntimas.

Sobre lo segundo, Boticaria comienza su explicación con una "buena noticia": "La vagina tiene su propio sistema de limpieza, como un horno pirolítico", comenta, a lo que añade que "no hay que meter nada dentro para limpiarla".

En lo que respecta al olor de la vagina, la experta apunta que "no es un mal olor", si bien explica que si a alguien le preocupa el olor porque huele diferente o es "incompatible con la vida" podría ser cuestión de una infección propia o de su pareja.

Por ello, afirma que "no hay que enmascarar el olor" con desodorantes de vagina. Pero ¿qué pasa con los jabones íntimos? Boticaria indica que por su PH "pueden ser recomendables, sobre todo en personas con infecciones recurrentes", si bien "no son imprescindibles" porque "no nos lo vamos a meter dentro". En este sentido, considera que el gel de ducha habitual sería igual de válido.

En el caso de las duchas vaginales, lanza una advertencia: "Destroza la microbiota vaginal y está totalmente contraindicada". En este sentido, explica que las duchas vaginales "arrasan con todo lo bueno y lo malo" y que en la vagina "no tiene por qué haber nada malo, porque ya hemos dicho que se limpia sola".