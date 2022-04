"Los que vivimos de nuestro físico, como tú y como yo...", le ha dicho Dani Mateo a Juan Betancourt, un comentario que ha provocado las risas en el plató. Así, el presentador de Zapeando ha continuado afirmando que para tener un cuerpo como el modelo "hay que hacer sacrificios", tras lo que le ha surgido esta pregunta: "¿Cuándo fue la última vez que te comiste un hamburguesón guarro con patatas?".

"Yo cada semana, sin mentirte, una o dos veces por semana me como lo que me da la gana. Y de comida también", ha respondido Betancourt, unas palabras que no han pasado desapercibidas para Dani Mateo: "Qué pícaro", ha expresado el presentador, tras lo que le ha deseado suerte al modelo en 'El Desafío'.