Juan Betancourt se encuentra en Miami, algo que ha despertado la 'envidia' de los zapeadores, quienes se han interesado por saber el tiempo que hacía en la ciudad, con la esperanza de que estuviera lloviendo y el modelo no pudiera disfrutar de la playa. Sin embargo, para disgusto de los colaboradores, "está haciendo un tiempo de locos, con sol todo el día y con el agua perfecta", tal y como ha indicado Betancourt, a lo que ha añadido: "Me he enterado de que en Madrid hace mucho frío".

"Tira para casa", le ha respondido Quique Peinado al escuchar al concursante de 'El Desafío', tras lo que Dani Mateo ha comentado: "Ahí te muerda un tiburón". En la misma línea, Iñaki Urrutia le ha advertido de que tenga cuidado, porque "los golpes de calor son malísimos". "Hay muchas muertes por caídas de cocos", le ha respondido Betancourt.