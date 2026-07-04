Ramón García envía un saludo a Zapeando, con dardo incluido para Dani Mateo, en vídeo

El presentador de 'En Compañía' no dudó en dirigirse al programa después de que Dani hiciera una broma. Mateo no ha podido hacer otra cosa que acepta la pulla del presentador.

Dani Mateo hizo una broma sobre Ramón García y Gloria Santoro hace unos días en Zapeando sobre una manta que llevaba la presentadora. El presentador de 'En Compañía', ha decidido responder al comentario del zapeador en su programa.

Como se puede ver en las imágenes sobres estas líneas, Ramón cuenta a los espectadores que quiere mandar un saludo al equipo de Zapeando. "Cuando estaban viendo el vídeo, tú estabas con la manta", le dice a Gloria. García, entonces, se dirige directamente a Dani para explicarle el porqué de la manta.

Ramón cuenta que él le puso la manta sobre los hombros a Gloria ya que, aunque haga calor, ella siempre tiene frío. "Viendo el vídeo ya sé que hay un presentador en Zapeando que pide poner muy frío el plató", comenta Ramón, "yo, al revés, muy poquito".

Dani acepta el dardo de Ramón y dice que tiene razón. Mateo confiesa que él siempre pide que pongan el aire en el plató. "Aquí la gente lo ha pasado muy mal", añade. María Gómez cuenta que ella aprovechó la situación para quejarse de que Dani siempre pide que el aire acondicionado esté "muy fuerte". "Gloria, cariño, pásame la manta", dice la zapeadora.

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