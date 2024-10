El estreno de 'Conspiranoicos', el nuevo programa de laSexta presentado por Jokin Castellón, comenzó con polémica ya que el espacio se vio salpicado por una mentira. Como explica Maya Pixelskaya, "Jokin Castellón estrena un programa para desmontar bulos. Roma Gallardo, que sabe que va a ser un objetivo, dice que se lio con su ex y que Jokin lo hace todo por un ataque de cuernos".

A la mentira se había sumado también Dani Esteve, líder de Desokupa, que subió un vídeo hablando también sobre los supuestos cuernos. Pero el presentador de 'Conspiranoicos' aprovechó el espacio para responder a los ataques de Roma y Esteve. El presentador expone que el youtuber habla sobre una conversación. "Si existe, sácala, es el momento, no hay miedo", dice mirando a cámara, "porque esa conversación no existe, es otra mentira".

Pero Jokin no se queda ahí. Para responder al bulo sobre su novia, el presentador de 'Conspiranoicos' pide que la cámara le haga un primer plano y, simplemente, se señala una pulsera con la bandera LGTBIQ+ utilizando el dedo corazón. "No le está enseñando el reloj nuevo que se ha comprado", afirma Maya. "Es buen zasca, eh", afirma Dani Mateo. "Que bien tirado el dedo", añade Quique Peinado. No te pierdas el momentazo en el vídeo principal.