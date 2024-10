Roma Gallardo ha calificado a Jokin Castellón de "cornudo", asegurando que mantuvo relaciones sexuales con la expareja del presentador y que aparece en Conspiranoicos por un "ataque de cuernos". Un bulo que Castellón se ha encargado de desmentir , pero el 'youtuber' ha atacado por todos los flancos posibles, incluso cargando contra el programa.

"Por suerte va a durar cuatro días porque eres torpe, siempre lo fuiste. Por lo pronto a mí lo que puedes hacer es comerme la po***, es a lo único a lo que tú puedes aspirar, a estar ahí abajo", ha afirmado Gallardo en un vídeo dedicado tanto a Jokin Castellón como a Conspiranoicos.

Unos ataques que han encontrado la respuesta del presentador: "A mí el programa me está gustando y espero que dure algo más de cuatro días. Un poquito de homofobia no le ha faltado, es de manual. Generar más miedo es de manual, pero no tenemos miedo aunque nos haya amenazado".