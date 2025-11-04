Alfonso Arús, al look de David Beckham: "Lleva las gafas de Pedro Sánchez"

"¿Nos tima David Beckham con sus tartas?", lanza la pregunta Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, al mostrar como el 'celebritie' muestra los increíbles postres que prepara.

Parece que David Beckham no para de mostrar sus habilidades culinarias a sus seguidores en redes. Esta vez se ha presentado como chef repostero y ha mostrado cómo hace alguna de sus tartas favoritas.

"Como todos los mortales, tiene sus problemas al desmoldarla", bromea Tatiana Arús, quien matiza que el vídeo tiene "un corte" para que así parezca que "lo hace a la primera". "No lo hace por arte de magia, se ve que ha parado el vídeo", ríe la tertuliana.

"Este hombre hace muchas trampas en sus vídeos", comenta Alfonso Arús, algo en lo que parece estar de acuerdo Angie Cárdenas: "De la manera en la que ha cortado la tarta, se le había quedado la mitad arriba y la mitad abajo".