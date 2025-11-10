Un señor arruina una pieza de arte moderno en un museo tras limpiarla: "Entras en mi casa y es arte todo"

Un voluntario vio que un espejo expuesto en el museo estaba cubierto de polvo y decidió limpiarlo con papel higiénico. Lo que no sospechaba es que estaba retirando una parte importante del significado de esa pieza.

El arte, en ocasiones, es difícil de entender. Y, por ese motivo, algunas personas cuando van a los museos cuestiona qué es arte y qué no, y, por ello, provocar ciertas situaciones. Es lo que sucedió en un museo de Taiwán, como anuncia Quique Peinado.

Como cuenta el zapeador, un voluntario "ha arruinado una obra de arte porque la limpió con papel higiénico". "La obra es un espejo que había acumulado polvo durante más de 40 años como símbolo de la conciencia cultural de la clase media", explica Peinado.

"Hay obras de arte que tela marinera", afirma Isabel Forner. "Entras en mi casa y es arte todo", añade Nacho García. "La montaña de la ropa esperando para planchar... no lo toques, que es arte", señala, irónico, el zapeador, "cuando queráis, 10 euros la entrada con audioguía".

Isabel expone que si ella fuera una ladrona y entrara en un museo de arte moderno "no sabría si me estoy llevando una obra carísima o la silla del bedel". "No pasa nada", concluye Mónica Cruz, "si quieren reponer la obra solo tienen que ir a buscar un espejo a un piso de estudiantes o a casa de Nacho".

