María José Gómez y Verdú sentencia el look de la reina Letizia en la cena con el sultán de Omán: "El peinado no es de los mejores"

La experta en protocolo María José Gómez y Verdú analiza en este vídeo el look de la reina Letizia para la cena en honor al sultán de Omán, donde lo más comentado ha sido la espectacular tiara que, según ella, "requiere que el cabello sea recogido".

La experta en protocolo María José Gómez y Verdú analiza en Zapeando la cena de gala celebrada en el Palacio Real en honor al sultán de Omán. Hacía más de dos años que no había una visita de Estado de este calibre y es posible que hubiera algún que otro fallo de protocolo.

Sin embargo, María José se centra en el vídeo sobre estas líneas en el look de la reina Letizia, que llevaba un elegante vestido azul cobalto, si bien lo más comentado ha sido la espectacular tiara que lucía.

La experta explica que esta tiara "es una de las joyas más importantes del joyero real" que perteneció a la reina María Cristina y que está hecha de platino, diamantes y perlas. Esta elección, señala, se debería a que el sultán "se merecía un recibimiento grande".

Sin embargo, en el caso del peinado, María José afirma que "no es de los mejores", pues en su opinión y desde el punto de vista de la etiqueta "la tiara requiere que el cabello sea recogido".

María José apunta que también existe la teoría de que, al ser musulmán el sultán, que la reina llevara el pelo suelto "era una especie de provocación".

