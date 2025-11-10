Dani Mateo, tras ver un curioso belén navideño: "Ya ha convertido a tres niños en ateos"

Un vídeo se ha viralizado en redes después de mostrar un llamativo belén que parece pintado por Cecilia, la mujer que restauró el 'Ecce Homo', una pieza mural expuesta en un santuario del municipio de Borja, en Zaragoza.

Con la llegada de noviembre muchas personas ya ven la Navidad muy cerca y, por ello, deciden comenzar a decorar su casa con esa temática. Además, ya se pueden adquirir todo tipo de decoraciones para llenar nuestras casas del espíritu navideño.

Isabel Forner, como anuncia, quiere compartir un particular nacimiento que ha conseguido hacerse viral. Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, las figuritas del mismo están muy mal pintadas.

"Eso es por mezclar cada vez más Halloween con Navidad", se queja Mónica Cruz. "Es el belén de Cecilia, la de Borja", añade Quique Peinado. El zapeador señala que se puede ser el más adelantado a la hora de decorar la casa, pero, "eso tú lo pones en Halloween y ya lo dejas para Navidad".

"A lo mejor cuando lo han puesto hacía mucho calor, porque se ha derretido", comenta Nacho García. "Ese belén ya ha convertido a tres niños en ateos", añade Dani Mateo. Isabel cuenta que ella, cuando era pequeña, iba a un taller de pintura donde pintaban figuritas de belén y defiende que ella lo habría hecho mejor.

