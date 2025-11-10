Un profesor reflexiona sobre la pérdida de autoridad en las aulas: "Importan más las emociones que la razón"

En Aruser@s, comparten la viral reflexión de un profesor sobre la falta de autoridad del profesorado en las aulas actuales. "Vivimos en una época donde se priorizan las emociones y los sentimientos sobre la razón", señala en el vídeo.

"Los profesores ya no tenemos autoridad en el aula y esto se debe principalmente a dos motivos", comienza explicando el docente, como podemos ver en este vídeo emitido en Aruser@s. "El primero es que vivimos en una época donde se priorizan las emociones y los sentimientos sobre la razón. Lo importante ya no es cómo son las cosas, ni cómo suceden, sino cómo tú las sientes", señala.

Una tendencia que, según apunta, tiene sus consecuencias: "Si un alumno siente que el profesor es mal profesor, entonces es mal profesor. Si siente que un suspenso es injusto, es que es injusto y el profesor lo ha hecho mal".

El segundo motivo, añade, tiene que ver con el propio colectivo docente: "No hemos sabido defendernos ni explicar que necesitamos autoridad en el aula. Si yo soy responsable de 30 niños, tengo que tener autoridad para poder cuidarlos; de lo contrario es imposible. No puedes ser responsable sin tener autoridad".

Desde el plató del programa Aruser@s, Angie Cárdenas apunta que "ver a un profesor impartiendo hasta cuatro materias diferentes también resta autoridad". Por su parte, Alba Gutiérrez defiende que "no debería estar reñido tener autoridad con ser una persona más empática con los alumnos a nivel emocional", aunque matiza que "hay que marcar unos límites".