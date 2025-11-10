Ahora

VÍDEO | Así explica Francisco Cacho la impresionante manga marina grabada en La Palma

Isabel, una seguidora de la sección de Francisco Cacho en Zapeando, ha sorprendido al meteorólogo con un curioso vídeo grabado en La Palma.

Isabel, una seguidora de la sección de Francisco Cacho en Zapeando, ha querido ponerle un reto al meteorólogo. Pues le ha enviado un curioso vídeo para que así Cacho explique el curioso fenómeno que ha tenido lugar en el mar de La Palma.

Como se puede apreciar en el vídeo que hay sobre estas líneas, se ve una manga marina y un arcoíris compartiendo plano. Según explica Cacho, en estos días en Canarias ha tenido lugar "el cóctel perfecto para la formación de mangas marinas"

Esto se debe en primer lugar al excesivo calor del suelo. "De hecho, en el sur de Tenerife, se batió el récord de calor en el mes de noviembre: 33 grados", informa el meteorólogo.

Asimismo, destaca también la llegada de una "pequeña borrasca" en la zona que ha provocado que el mar estuviera más alterado de lo normal "con ola de tres metros de altura". A ese fuerte oleaje hay que sumarle "esas mareas que también se han multiplicado por la superluna", señala Francisco Cacho.

