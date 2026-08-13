Quique Peinado, del polo rosa de Lamine Yamal en su cumpleaños: "Más que futbolista parece estudiante de ADE"

Lamine Yamal aparece en esta foto con Bad Gyal en su cumpleaños con "un polo en un tono entre rosa chicle y rosa pijo de Serrano", destaca Quique Peinado, que afirma que "más que futbolista parece un estudiante de ADE".

Mónica Cruz destaca en el plató de Zapeando que "está dando mucho de qué hablar el cumpleaños de Lamine Yamal", sobre el que "están saliendo imágenes a cuentagotas". En este vídeo, la actriz enseña un vídeo que ha colgado "el dj de la fiesta en el que se puede ver al jugón de Lamine con una copa en la mano y en la otra, un micrófono".

Por otro lado, algunos famosos están colgado fotos de la fiesta. Es el caso de Bad Gyal, que ha subido a sus redes sociales una imagen junto al cumpleañero, que aparece con "un polo en un tono entre rosa chicle y rosa pijo de Serrano". Y es que para Quique Peinado Lamine, "más que un futbolista parece un estudiante de ADE".

Por último, la influencer Inés García, novia del futbolista, ha compartido un vídeo en sus redes luciendo el vestido rosa con lentejuelas que lució en la fiesta. "Es un vestidazo que no queda bien a todo el mundo", afirma Mónica Cruz en Zapeando, donde Virginia Riezu afirma que le "recuerda a un novio" que tuvo "porque es corto de arriba y de abajo".

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