Quique Peinado no se cree la foto del beso de Hamilton y Kim Kardashian: "Me juego medio sueldo de Dani a que está creada por IA"

Quique Peinado tiene muchos argumentos para afirmar sin lugar a dudas que la primera foto de Lewis Hamilton y Kim Kardashian besándose "es falsa", y los expone en este vídeo de Zapeando.

La pareja formada por Kim Kardashian y Lewis Hamilton, el piloto al que según Dani Mateo "le peinan como un neumático", se dejaron ver en uno de los palcos de la Super Bowl disfrutando del show de Bad Bunny.

Allí dejaron una imagen que confirmó su relación, en la aparecían dándose un beso que, para Cristina Pedroche, es "uno de los tres menos apasionados de la historia": "Parece un piquito que se dan dos actores después de no haberse visto en mucho tiempo", comenta la zapeadora.

Sin embargo, Quique Peinado desvela que el mayor problema de la foto no es la falta de pasión, sino que "es falsa". "Me juego la mitad del sueldo de Dani Mateo a que está creada por inteligencia artificial", apuesta.

En el vídeo sobre estas líneas, aporta dos pruebas definitivas que demuestran el engaño. Una en el pelo del piloto de Fórmula 1 y la otra en su capucha, o más bien en la ausencia de ella.

