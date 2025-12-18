¿Qué debemos evitar a la hora de celebrar el amigo invisible? María José Gómez y Verdú lo desvela, en vídeo

En este vídeo, la experta en protocolo aborda una de las tradiciones navideñas más habituales. María José indica qué se debe tener en cuenta para celebrarlo como, por ejemplo, establecer un presupuesto o una temática.

En Navidad es habitual que se lleve a cabo el llamado amigo invisible, una tradición muy común en estas fechas en la que debemos hacer un regalo a una persona que ha sido asignada por sorteo. El destinatario no sabe quién ha sido su amigo invisible hasta que recibe su regalo. Pero, ¿existe algún tipo de protocolo sobre qué debemos regalar? María José Gómez y Verdú da varios consejos sobre esta tradición en Zapeando.

La experta en protocolo explica que lo primero es "decidir qué valor le vamos a dar". "Nunca diría un precio más allá de los 50 euros", indica, ya que, para ella, el precio máximo debería ser de unos 20 euros. "Tiene que ser algo simbólico", señala.

María José señala que uno de los mayores problemas de esta tradición es que, en muchas ocasiones, toca alguien a la que apenas conocemos y que, por ello, no sabemos qué le podemos regalar. Sobre qué regalar, Gómez y Verdú cree necesario establecer una temática. "Imagínate que alguien regala algo serio y otro algo irónico", indica, "no queda bien".

Cómo disimular si no nos gusta el regalo

En Zapeando han decidido hacer un particular amigo invisible, pero la única que ha recibido un regalo es María José. Han decidido obsequiarle con una figura de cerámica. "Maria José, nos puedes enseñar a disimular cuando te regalan una mierda?", pide Quique Peinado.

"Lo importante es el detalle", indica la experta en protocolo. María José expone que hay que recibirlo con una sonrisa "con la boca, pero también con los ojos". Maya Pixelskaya adelanta que conservan el ticket regalo por si quiere devolverlo.

Gómez y Verdú aconseja que, si queremos dar este ticket, es mejor hacerlo metido en un sobre, junto al regalo, y no decirlo. Como señala, es como decir que no has pensado mucho en la persona que recibe ese regalo.

