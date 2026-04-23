María José Gómez y Verdú, tajante sobre la chaqueta en la Feria de Abril: "Cuando un hombre se la quita es como si fuera en tirantes"

La experta en protocolo María José Gómez y Verdú ofrece algunos 'tips' de vestuario para ir a la Feria de Abril como un sevillano de pura cepa. El vestido de flamenca y la chaqueta para los hombres, lo más recomendable.

Sevilla ya está de lleno en su Feria de Abril y María José Gómez y Verdú nos da algunos consejos de protocolo para disfrutar de esta fiesta como un sevillano más.

Lo primero es el vestuario. ¿Es mejor ir de flamenca o con una blusa de lunares es suficiente? La experta asegura que "depende de tu propósito": "Si vas para disfrutar realmente de la fiesta y del ambiente, tienes que ir vestida de flamenca. Si vas solamente por curiosidad turística o porque pasabas por Sevilla en esa época, basta ir vestida como una turista", comenta María José, que añade que "eso siempre que no desentones".

De cara a la noche, señala que lo de ponerse 'vestidos de infarto' "no procede" en la Feria, si bien se podría poner "un pantaloncito sencillo o un mantoncito por encima". Otra cuestión es la de la flor en el pelo, según la experta en protocolo algo "imprescindible" en el caso de los vestidos de flamenca, y todo lo contrario si optamos por un vestuario más discreto.

En el caso de los hombres, la chaqueta del traje es un 'must' absoluto y los pantalones cortos o la camisa de manga corta es un 'no' rotundo: "Tienes que tener una estética decente", explica María José, que recomienda tanto el traje, como una chaqueta con un pantalón "de otro material completamente diferente". "Cuando un hombre se quita la chaqueta es como si fuera en camiseta de tirantes", sentencia.

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