¿Se puede negar el dueño de una piscina a que un hidroavión coja agua de ella? Francisco Cacho explica por qué "es un delito"

Francisco Cacho analiza el espectacular torbellino de fuego de Lugo y, con todavía varios incendios activos, resuelve una duda sobre los helicópteros que cargan agua de piscinas privadas: ¿Su dueño se puede negar?

Una semana más, Francisco Cacho analiza los fenómenos meteorológicos más alucinantes que ocurren en todo el mundo. Sin embargo, en esta ocasión no se va muy lejos, pues en Lugo las cámaras de laSexta captaban un impresionante torbellino de fuego.

"Los habíamos visto en otras zonas, pero no en España", comenta Cacho en el vídeo sobre estas líneas, donde explica que en este caso el calor de la superficie no está provocado por el sol, sino por el fuego: "La tierra se calienta, se produce la convección y hace que se formen esas corrientes ascendentes", señala.

Además, apunta que las llamas dentro de ese torbellino alcanzaron hasta los 100 metros de altura. A propósito de esta cuestión, el meteorólogo recuerda que todavía preocupan varios incendios, como los de Quiroga, Carballeda de Valdeorras y Avión, en Galicia, o los de León, Palencia y el norte de Zamora en Casilla y León. No obstante, adelanta que el tiempo que viene "va a ayudar a la extinción".

A propósito de esta cuestión, Cacho responde a una cuestión que ha surgido en los últimos días, al circular imágenes de helicópteros de extinción cogiendo agua de piscinas privadas: ¿Se puede negar el dueño a ello?

Francisco deja claro que, si un helicóptero se acerca a tu casa para coger agua de la piscina "no te puedes oponer, es un delito". De hecho, señala que habría que retirar cualquier objeto que pudiera salir volando o dañar las aspas del aparato y, a ser posible, meterse en casa: "Vuestro vídeo no lo va a petar en redes sociales, vamos a tener sentido común", afirma.