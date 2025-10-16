La reacción de Katy Perry cuando un fan le pide matrimonio en un concierto: "Deberías habérmelo preguntado hace 48 horas"

Tras las fotos publicadas hace un par de días que confirman que Katy Perry y Justin Trudeau estarían juntos, la cantante habla de ello con un fan que le pide matrimonio: "¿Te estás quedando conmigo? ¡Hoy no!".

Los rumores de que Katy Perry y el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau podrían estar juntos parecen confirmarse después de que, según María Gómez, se haya publicado una foto de los dos "comiéndose el boquino" y dándose "un buen merluzón".

La cantante también lo confirmaba en medio de uno de sus conciertos, cuando un fan subió al escenario con una pancarta y el mensaje "Katy Perry, ¿te casarías conmigo?".

"¿Te estás quedando conmigo? ¡Hoy no!", reaccionaba la cantante, que le decía que "me lo deberías haber preguntado hace 48 horas".

"Tenía que haberle dicho lo mismo que cuando vas a comprar la entrada: 'Estás en la cola virtual para casarte conmigo y hay 450.000 personas delante", comenta Isabel Forner en el vídeo sobre estas líneas, donde Quique Peinado ve cierto paralelismo entre la nueva relación entre Katy Perry y Trudeau y la de Malú con Albert Rivera.

