Francisco Cacho explica el "círculo mágico" en el incendio de Tres Cantos: "Ocurre siempre que hay animales en el monte"

En pleno incendio de Tres Cantos, un grupo de vacas se salvó dentro de un círculo alrededor de un árbol que, misteriosamente, no se quemó. Francisco Cacho explica el motivo detrás de este 'milagro'.

Hace unos días, unas imágenes nos dejaban alucinados. Unas vacas se salvaban milagrosamente del incendio de Tres Cantos resguardadas bajo un "círculo mágico" debajo de un árbol que quedó intacto.

Francisco Cacho explica en el vídeo sobre estas líneas el motivo detrás de este sorprendente suceso y asegura que "es algo normal que ocurre siempre que hay animales o ganado en el monte".

"Cuando mucho calor los animales se amontonan debajo de los árboles para que les dé la sombra y estar un poco más fresquitos", señala Cacho, que apunta que, al haber llovido mucho este año, la hierba está muy alta.

Los animales, al refugiarse bajo el árbol, la aplastan. De este modo, mientras el resto de la hierba está alta y estirada y ha perdido toda la humedad, por lo que se incendia con facilidad, la que está aplastada alrededor de los árboles conserva algo de humedad y tiene menos oxígeno disponible, por lo que no prende.

El meteorólogo de laSexta recuerda que estos días se ha hablado mucho de la sequía térmica, que no tiene que ver con la falta de agua, sino con que "el calor extremo continuado seca el monte".