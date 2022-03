Maya Pixelskaya vuelve al plató de Zapeando para hacer un "homenaje" a una de las técnicas más importantes de efectos especiales del cine y de la televisión a la que además "deben mucho": "Estoy hablando del croma". "Gracias a esta pared verde puedo viajar desde el plato de Zapeando a cualquier lugar del mundo", como al espacio o a una pantalla del Fortnite, tal y como demuestra Maya en pleno directo del programa.

Además, la experta en cine cuenta a los zapeadores cómo nació el croma: "La primera vez que se utilizó fue en Mary Poppins ", es decir, su uso se remonta a 1964 y el color que se utilizaba no era el verde, sino el naranja. El responsable de elegir este color fue Petro Vlahos y gracias a esa decisión, "se le considera el inventor del croma". Aunque realmente el croma ya se usaba desde unos años antes con "fondos azules", pero no funcionaba correctamente porque la imagen no acababa de integrarse bien y se veía un "halo azul" alrededor de los actores.

En el vídeo principal de la noticia Maya Pixelskaya te cuenta otras curiosidades sobre el croma como, por ejemplo, el motivo por el que los colores verde y naranja sí funcionan y el azul no o la escasa cantidad de dinero por la que Disney compró esta técnica a su inventor. ¡Dale al play!