De Urtain a melocotón: los zapeadores desvelan cuáles eran sus apodos cuando eran pequeños

Los zapeadores hacen memoria para desvelar cómo les llamaban de pequeños y por qué tenían ese mote. Descubre cuál era el apodo de Miki Nadal, Nacho García o Iñaki Urrutia en el vídeo principal.

En 'El Chiringuito' el periodista 'Pipi' Estrada desvelaba un gran misterio: el origen de su apodo. Como se puede ver en las imágenes, Estrada cuenta que, durante su adolescencia, su amigo Gaspar Rosety, también periodista, decía que era más travieso "como Pipi Calzaslargas".

"Ahora la pregunta es: ¿hasta qué edad te pueden seguir llamando como a una niña de nueve años?", plantea Laura del Val. Miki Nadal, por su parte, desvela cuál era su apodo en el colegio: "A mí me llamaban Urtain". "Me pegaba mucho en el cole...", aclara.

"¿Tú eres el que robaba bocadillos?", le dice Isabel Forner, molesta. "No, no robaba bocadillos, era peleón", responde Miki, "con tres años le partí el brazo a uno". Iñaki Urrutia cuenta que a él, durante un tiempo, le llamaron melocotón.

A Nacho García, como explica, le llamaban pistacho. "Por Nacho...", explica, "si te llamas Nacho te comes la rima". "Yo, a mi hija, la llamo pistacho, a otra croqueta y a otra gamba roja", cuenta Nadal. Isabel desvela que ella, durante un tiempo, tuvo el apodo de Inspector Gadget. "Decían que tenía los brazos muy largos", aclara.