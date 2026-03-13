El polémico comentario que le puede costar el Oscar al actor Timothée Chalamet (y es el favorito para ganar)

El protagonista de 'Marty Supreme', Timothée Chalamet, es el gran favorito para ganar el Oscar a Mejor Actor, pero unos comentarios no demasiado afortunados podrían arrebatárselo. Según Alberto Rey, experto en cine, no cree que eso pueda pasar: "Está asegurado".

Timothée Chalamet es el gran favorito para ganar el Oscar a Mejor Actor por 'Marty Supreme', pero podría perderlo: unas desafortunadas declaraciones sobre el ballet y la ópera podrían costarle el premio. Los Premios Oscar se celebran este domingo en Los Ángeles y será la 98º edición.

"Todos los años hay una Carla Sofia Gascon", comentan entre bromas los colaboradores de Zapeando para dar paso a la frase que ha indignado a mucha gente en el mundo de la cultura por menospreciar dos artes como el ballet y la ópera. Y alguno dice que le puede haber costado el Oscar. La frase, que podemos verla íntegra en este vídeo, es la siguiente: "No quiero trabajar en la ópera o en el ballet, disciplinas de las que todos dicen que hay que mantenerlas vivas, a pesar de que ya no le interesan a nadie. Con todo respeto para los trabajadores de la ópera y el ballet".

Pero además, por si la polémica no era suficiente, la misma Karla Sofia Gascon ha echado un poquito de leña al fuego y ha escrito a Chalamet recordándole que ella vivió algo parecido el año pasado.

Ahora bien, ¿puede costarle realmente el Oscar? Nuestro experto en cine, Alberto Rey, asegura que no cree que pase, pero nunca se sabe porque "los Oscar están muy locos". Pero ahora en serio: "No creo que pase, creo que es un Oscar que está bastante asegurado. Pero no te niego que si ocurre, me voy a alegrar", confiesa Rey, para dar a continuación su apuesta sobre lo que pasará con la categoría de mejor actor. En el vídeo podemos ver todos los detalles.

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