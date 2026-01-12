El dardo de Don Cheadle a George Clooney en los Globos de Oro: "La última vez que ganaste Timothée Chalamet tenía 3 años"

La ceremonia de los Globos de Oro nos ha dejado momentos espectaculares, looks de infarto y también chascarillos tan divertidos como el que le dedica Don Cheadle a George Clooney mientras presentaban juntos uno de los premios.

Es uno de los momentos más comentados de la gala de los Globos de Oro y, como no podía ser de otra manera, pasa a formar parte automáticamente de los históricos 'zascas' de Aruser@s.

Y es que el pobre de George Clooney se quedó congelado con el dardo que le dedicó Don Cheadle, su compañero presentando uno de los premios de la noche.

"¿Cuántos años tienes?", le preguntaba el vengador a Timothée Chalamet. "30 años", respondía el actor de Dune. "Tenía tres años la última vez que ganaste", hacía las cuentas en el momento, dejando al galán con la sonrisa torcida.

En el plató del programa de laSexta, los colaboradores no pueden evitar soltar una exclamación ante la dureza del comentario: "¡Hala!".

