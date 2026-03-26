Wyoming afirma que el conflicto en Irán "es la guerra de Schrödinger": "Aquí hay un mono con dos pistolas en la Casa Blanca"

El conflicto entre Estados Unidos e Irán sigue escalando. Ambos países tienen una opinión totalmente opuesta sobre el vencedor del conflicto y, además, no parece que exista un canal de comunicación oficial entre la Casa Blanca y el país del Golfo Pérsico.

La tensión entre Estados Unidos e Irán sigue en aumento. El país del Golfo Pérsico no ha aceptado al plan de Donald Trump para parar la guerra, algo que no ha sentado bien en Washington. Esto ha provocado, como indica Sandra Sabatés, que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha amenazado a Irán, de parte del presidente de EEUU.

"Nos está quedando una tregua estupenda", ironiza el Gran Wyoming, "el primer día mandan 3.000 soldados, el segundo amenazan con desatar el infierno". "Señor Trump, cuando se quiere la paz no se hacen este tipo de cosas", afirma el presentador, "en vez de desatar el infierno lo que debería es atar lazos con el país".

Ambos países difieren en el estado de la guerra. Mientras que Trump considera que ha vencido el conflicto, casi desde el primer día del conflicto, el régimen iraní mantiene una opinión radicalmente diferente. "Puede que Irán y EEUU hayan ganado a la vez o perdido a la vez", afirma Wyoming. "Es más, los podrían haber ganado y perdido, a la vez", añade, "esta es la guerra de Schrödinger, solo que aquí hay un mono con dos pistolas en la Casa Blanca".

En cuanto a las exigencias de cada país para lograr el alto al fuego, desde EEUU se pedía, por ejemplo, limitar el alcance y el número de los misiles balísticos, el fin del apoyo a Hizbulá o reabrir el tránsito en el estrecho de Ormuz.

Irán, por su parte, afirma que el conflicto acabará cuando lo decida su país y no Trump, considerando "excesivas e inconsistentes" las exigencias de EEUU ya que, en su opinión, este país está perdiendo la guerra. Además, entre sus condiciones, han exigido, por ejemplo, el cese de las agresiones por parte de EEUU y sus aliados, indemnizaciones por los daños causados o el fin de la guerra en todos los frentes.

A pesar de lo que dice Washington, no parece que exista un canal de comunicación oficial entre EEUU e Irán. Trump ha expuesto que no hay líderes y nadie sabe con quién hay que hablar. "No tienen nadie con quien hablar y, sin embargo, Trump asegura que está hablando con la gente correcta", comenta Wyoming. "A ver, señor Trump, cuándo dice gente correcta ¿quiere decir ChatGPT?", añade, "puede ser, porque a estas alturas la IA es la única capaz de seguir dándole la razón".

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