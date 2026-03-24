VÍDEO | Víctor Algra desvela el origen de los 'cerdolíes', un hibrido entre cerdo doméstico y jabalí

El veterinario explica que esta especie híbrida está siendo noticia en Japón debido a que han conseguido conquistar los bosques de Fukushima. En nuestro país, en cambio, ya se vieron ejemplares de esta especie en 2010.

En la naturaleza se da un curioso fenómeno: animales híbridos que son el resultado del cruce de una especie doméstica con otra salvaje. Una de ellas es el 'cerdolí', una mezcla de jabalí con cerdo doméstico. "En Japón están siendo noticia porque han conquistado los bosques de Fukushima", explica Nacho García, pero, como señala el veterinario Víctor Algra, "en España tenemos noticias de los primeros casos, más o menos, sobre el 2010".

El veterinario señala que en Japón miles de cerdos huyeron de las granjas abandonadas tras el desastre nuclear y se acabaron mezclando en el bosque con jabalíes. "En el caso de España, se ha debido, en su mayor parte, al cruce de jabalís y cerdos vietnamitas abandonados por sus dueños", añade.

Algra indica que estos cruces "alteran la estructura genética de las poblaciones de jabalís". Esto, como señala, también puede desequilibrar los ecosistemas. "'Parque Jurásico' de jabalís", apunta Nacho. "El cerdolí se parece más a un jabalí, así como más pequeño, que conserva esa gran cantidad de pelo, su resistencia, pero tiene un hocico más chato y una característica muy particular de los cerdos: la de tener hasta 16 crías al año", explica Algra.

Los jabalís, en cambio, tienen alrededor de cinco, "y esto puede hacer que se expanda la población de forma muy peligrosa". Por ese motivo, ya se considera a los cerdolíes una especie invasora desde 2019.

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