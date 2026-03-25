El fundador del Centro de Aprendizaje Cooperativo asegura que enseñar "a competir" a los niños "es un gran error"

Inés Rodríguez charla con el fundador y varios trabajadores del Centro de Aprendizaje Cooperativo, centrado en formar a los estudiantes para que cooperen y trabajen en equipo: "Los resultados son mucho mejores".

Inés Rodríguez se va de excursión a Málaga para hablar de uno de sus temas favoritos: la educación. Y es que en la ciudad andaluza está teniendo lugar una formación para profesorado que "consiste en un tipo de educación un poquito diferente a la que tenemos habitualmente", explica Inés Rodríguez, que destaca que en el curso "se fomenta que la chiquillada coopere entre ellos y mutuamente y sobre todo, abrazar la diversidad".

Para conocer un poco más del curso, la colaboradora de El Intermedio charla con David Johnson, uno de los fundadores de este sistema de aprendizaje junto con su hermano. El experto señala que comenzó con esta idea en los años 60 "cuando era profesor en la Universidad de Minnesota". Inés Rodríguez señala que en la educación actual "nos enseñan a competir entre nosotros" por lo que "no debe de ser fácil enseñar a cooperar".

"Sí, la competencia es un gran error", asegura David Johnson, que destaca que "hay que dejar de dar la charla". "Es necesario que los estudiantes trabajen juntos en pequeños grupos interactuando", asegura el experto, que afirma que, de esta forma, "los resultados son mucho mejores". Johnson afirma que "todos" los profesores deberían usar este método: "Hace falta más trabajo en equipo y la única forma de conseguirlo es formar a los estudiantes para que cooperen".

Por otro lado, la colaboradora de El Intermedio charla con Javier Bahón, coordinador del Centro de Aprendizaje Cooperativo y quien ha traído el proyecto a España. "Si nosotros vamos a la educación tradicional, casi siempre ha sido individualista", afirma Bahón, que recuerda la típica frase de los profesores de mandar a los alumnos "cada uno a lo suyo". "Si yo quiero aprender más necesito a los demás, pero a su vez tengo que aprender a tratar con respeto y que me traten con respeto", destaca el experto, que "hay que hacer una carrera de mejora continua como equipo y como persona".

"A través de las habilidades sociales logramos tener una vida más satisfactoria y que los que nos rodean también la tenga", afirma Bahón, que destaca que "las aulas son un laboratorio y el gimnasio de la vida". "Hay modelos muy importantes y adultos muy importantes que salen en televisión insultándose", critica el experto, que les manda un tajante mensaje: "Señores adultos, seamos responsables, que os están viendo los niños".