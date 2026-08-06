Pilar Vidal, al ver los 'lookazos' de sus compañeros en Zapeando: "Parece una rave"

El plató de Zapeando se llena de color con los estilismos veraniegos de sus colaboradores. Después del bañador de Nacho García y el conjunto de Virginia Riezu, Pilar Vidal sorprende con un llamativo estampado de plátanos.

Cuando parecía que el bañador inesperado de Nacho García con camisa de palmeras y el "lookazo" de Virginia Riezu con un dos piezas fresco y estampado veraniego iban a ser los grandes protagonistas del plató, Pilar Vidal llega dispuesta a subir todavía más el nivel de color.

La colaboradora de Zapeando ha aparecido con un estilismo amarillo vibrante y un estampado de plátanos. Una prueba más de que el verano ha llegado al programa y que los colores atrevidos se han convertido en los protagonistas.

"No nos habíamos avisado, pero parece una rave", bromea Vidal, a lo que Nacho García zanja entre risas: "Parecemos los del final de la rave".