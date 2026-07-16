VÍDEO | Pilar Vidal desvela detalles de la boda de Susana Griso y la presentadora le manda un audio en directo a Dani Mateo

Susana Griso se casa el próximo 25 de julio y Pilar Vidal nos da en Zapeando todos los detalles de una celebración que será informal, casual y donde no habrá mesas asignadas. En ese momento, la presentadora le manda un audio en directo.

Queda poco más de una semana para la boda de Susana Griso del próximo 25 de julio y una de sus invitadas, Pilar Vidal, nos da todos los detalles en Zapeando.

Una celebración para la que la presentadora ha pedido que se lleve un look casual e informal. Pilar todavía no tiene el outfit de la boda, porque reconoce que ha "invertido todo el tiempo en los looks de Formentera de la semana pasada".

El look para la Costa Brava, señala, es "lujo silencioso": "Me han dicho que apueste por tejidos buenos, colores neutros... ese tipo de cosas", explica Pilar, que asegura que no tiene nada de eso, pero "hoy voy con el estilista a ver".

Será una boda informal, relajada y de cóctel, donde no habrá mesas asignadas. La propia Susana Griso le manda un mensaje en directo donde asegura que tiene "cero nervios" y que está más pendiente de las escobillas de los baños de la masía que se ha comprado con su futuro marido.

La presentadora de 'Espejo Público' también le confirma que no habrá una exclusiva de la boda a pesar de que les han insistido y que tampoco van a retirar cámaras ni móviles.

Además, Susana también manda un audio a Dani Mateo donde explica el significado de la expresión 'estar en capilla': "Viene de la tradición de los condenados a muerte, que antes de una ejecución los metían en una capilla para que se confesaran y rezaran sus últimas horas, de ahí la sensación de espera angustiosa", algo que en su caso no está siendo así.

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