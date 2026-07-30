Virginia Riezu reacciona a la visita que hizo Belén Esteban a Plex antes de La Velada, en vídeo: "Estaba a tope"

La 'princesa del pueblo' fue a saludar al creador de contenido antes de su combate y, además, no dudó en pedirle que ganara la pelea. Ahí, además, descubrió que también estaba junto a él Aitana.

Este fin de semana se celebraba La Velada del Año 6, un evento organizado por Ibai Llanos en el que numerosos creadores de contenido se enfrentaron en combates de boxeo. Plex, pareja de Aitana, fue uno de los particpantes y antes de su pelea recibió una visita muy especial.

Belén Esteban no dudaba en acercarse hasta el lugar en el que Plex, junto a Aitana, esperaba el comienzo de su combate, para saludarles. Como señala Quique Peinado, la 'princesa del pueblo' estaba más nerviosa que el propio creador de contenido.

"Vas a ganar", le dice Belén a Plex, "llevo aquí desde las siete de la tarde, no me voy a ir hasta que pelees, solo te pido que ganes". Además, Esteban, como se puede ver en las imágenes, descubre que también está Aitana, algo que le sorprende mucho ya que pensaba que no iba a estar presente en la pelea.

"Ni la madre de Plex estaba tan a tope con su hijo como Belén Esteban", afirma Virginia Riezu. "Lo que le dijo después fue: 'Tranquilo, si te zurra subo al ring y lo arreglo, que yo por Plex mato'", concluye María Gómez.

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