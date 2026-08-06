VÍDEO | Nacho García luce culo con el bañador más viral: "No tengo ninguna vergüenza"

En redes sociales se ha popularizado un bañador masculino que simula dejar a la vista el trasero luciendo un tanga. Descubre cómo le queda al zapeador en el vídeo principal.

El verano también puede traer nuevas modas, por ejemplo, en el ámbito de los bañadores. Y, como expone Virginia Riezu, existe un modelo concreto que debería ponerse de moda "y ser el bañador del verano".

La prenda viene de Estados Unidos y, como se puede ver en las imágenes, es un bañador de hombre que, por la parte de atrás, simula que deja un tanga a la vista. "Ponte tú eso en la piscina de tu barrio", comenta Quique Peinado, "eso me lo pongo en la de Vallecas y salen corriendo hasta las sombrillas".

Pero esta moda está mucho más cerca de lo que pensamos. Ya que Nacho García no ha dudado en enfundarse uno de estos bañadores y se ha paseado por todo el plató 'luciendo' nalgas a ritmo de 'Sexy and I Know It' de LMFAO.

"María José Gómez y Verdú está hablando con producción", señala Miki Nadal, haciendo referencia a la experta en protocolo, "dice que le pongan el taxi ya, que se quiere ir". "Cuando he pasado la he visto llorando", añade Nacho.

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