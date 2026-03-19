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Pilar Vidal desvela con quién le gustaría compartir una escena en una película, en vídeo: "Tiene que estar muy bueno"

La periodista ha participado en la última película de Santiago Segura: 'Torrente, presidente'. Pilar ha compartido con los zapeadores como ha sido esta experiencia.

La periodista ha participado en la última película de Santiago Segura: 'Torrente, presidente'. Pilar ha compartido con los zapeadores como ha sido esta experiencia.

'Torrente, presidente' ha dejado infinidad de cameos muy sorprendentes. Entre ellos, cuenta con rostros muy conocidos de esta casa como son Iñaki López, Cristina Pardo y Pilar Vidal. La periodista ha visitado Zapeando para hablar sobre su participación en la película.

Vidal cuenta que le ha pedido a Santiago Segura que, en su próxima película, quiere una caravana propia. "También quiero gente que me haga compañía", aclara, "los tiempos en el cine son muy largos". "Si te hubiesen dejado elegir con quién compartir pantalla, que no salga en 'Torrente, presidente’, ¿a quién habrías exigido por contrato?", pregunta Miki Nadal.

Pilar cuenta que, por ejemplo, no le importaría haber compartido una escena con Mario Casas. "Tiene que estar muy bueno", aclara, "le he dicho a Santiago que en la próxima escena quiero sexo". Tampoco le importaría hacer una película junto a Can Yaman. "A mí me gusta un macho ibérico", añade.

La periodista cuenta que, en la película, para decir dos frases, "lo he tenido que repetir 14 veces". "Pues si 14 veces se repite el beso...", añade. "Eso cuenta como relación", apunta Isabel Forner.

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