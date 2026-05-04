VÍDEO | Isabel Forner, en contra de llamar a los bañadores de slip 'fardahuevos': "Es superviolenta esa palabra..."

David Beckham ha cumplido 51 años recientemente y su mujer ha decidido felicitarle a través de redes sociales compartiendo una fotografía en la que el futbolista lleva un bañador de slip.

Este sábado ha cumplido años David Beckham. El exfutbolista ha soplado 51 velas y, como ya es habitual, la familia del deportista le ha felicitado a través de sus redes sociales. Aunque, la foto más comentada ha sido la que ha utilizado su mujer, Victoria Beckham.

La diseñadora ha subido a sus redes sociales una fotografía del exfutbolista inglés luciendo un bañador de slip de color rojo. La imagen, además, va acompañada de un bonito mensaje en el que expresa su amor por su marido.

"Fijaos qué bien le queda el bañador 'turbo'", afirma Isabel Forner, "defendiendo, así, el 'fardahuevos', es normal que Victoria le diga: 'Te vamos a mimar todo el día'". La zapeadora no puede ocultar sus nervios al tener que usar ese término.

A pesar de ello, Forner, no puede evitar criticar la palabra 'fardahuevos'. "Qué feo que se llame así, será bañador... es superviolenta esa palabra", se queja la zapeadora.

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