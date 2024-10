Una pareja de novios ha querido darle un toque único a su boda para que no sea igual que todas. Para ello, se han inspirado en la clásica serie de dibujos animados 'Los Caballeros del Zodiaco'. Como se puede apreciar en el vídeo, tanto el novio como sus invitados visten acorde con la temática, mientras que la novia prefiere optar por lo clásico y llevar un vestido de novia.

Tras ver el vídeo, que aparece en esta pieza, Dani Mateo no puede evitar pensar en la reacción del cura al ver aparecer al novio vestido de esa forma. "Me imagino al cura diciendo: 'Lo que la fuerza que el Pegaso ha unido, que no lo separe nadie'", bromea el presentador.

Por su parte, María Gómez espera que ninguno de los invitados haya bebido demasiado, ya que solo de pensar en lo complicado que sería quitarse aquellos trajes, le agobia.