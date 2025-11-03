Wyoming desvela los requisitos que debe tener el sustituto de Mazón: "Que tenga siempre cobertura, que coma ligero y..."

El PP debe negociar con Vox quién ocupará el sillón de la Generalitat Valenciana después de que Mazón haya dimitido de su cargo. Los candidatos más repetidos son Vicent Mompó, María José Catalá y Juan Francisco Pérez Llorca.

Tras la dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat Valenciana, queda en el aire quién será su sucesor. El Partido Popular deberá negociar con Vox quién se pondrá al frente de la Generalitat.

"Desde las filas populares valencianas apuestan por el actual president de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó", expone Sandra Sabatés. Este difiere de los deseos de la dirección nacional, que prefieren a la actual alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

Esta, como señala Sabatés, "no cuenta con el apoyo de Vox por ser muy cercana al eurodiputado González Pons, muy crítico con la formación de Abascal en Bruselas". "Por último, estaría Juan Francisco Pérez Llorca que, al haber sido segundo de Mazón, supondría la opción más continuista", añade Sabatés.

"Parece que ya han comenzado las quinielas para ver quién será el próximo en ocupar el sillón de la Generalitat", comenta el Gran Wyoming. Además, comporte los requisitos que, en su opinión, debe tener el próximo president: "Que tenga siempre cobertura, que coma ligero y que ponga el ventilador cuando haga calor en verano y no cuando hay que asumir responsabilidades".

